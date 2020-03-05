Освобожденный 5 марта от должности заместителя министра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что планирует заниматься «международным направлением». Его слова передает в четверг NEWS.ru.

«Мы пока не "публичим" эту информацию. Я продолжу заниматься международным направлением», — цитирует агентство Сторчака.

По данным СМИ, Сторчак не сообщил, продолжит ли он работу в рамках правительства или нет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил Сторчака в связи с переходом на другую работу. Напомним, Сторчак занимал кресло заместителя главы Минфина с 2005 года. Тогда ведомство возглавлял Алексей Кудрин.