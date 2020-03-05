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15:17   5 Марта 2020
Россия

Сторчак заявил, что планирует заниматься международным направлением

Сторчак заявил, что планирует заниматься международным направлением

Освобожденный 5 марта от должности заместителя министра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что планирует заниматься «международным направлением». Его слова передает в четверг NEWS.ru.

«Мы пока не "публичим" эту информацию. Я продолжу заниматься международным направлением», — цитирует агентство Сторчака.

По данным СМИ, Сторчак не сообщил, продолжит ли он работу в рамках правительства или нет. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил Сторчака в связи с переходом на другую работу.  Напомним, Сторчак занимал кресло заместителя главы Минфина с 2005 года. Тогда ведомство возглавлял Алексей Кудрин.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #сторчак #общество

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