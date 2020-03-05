Греф раскритиковал высшее образование в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что высшее образование в России находится в плохом состоянии. Об этом стало известно в четверг, 5 марта.

«Я думаю, что у нас очень низкий уровень высшего образования​​​. Если в сотне лучших университетов, нет ни одного российского, то о чем дальше говорить?!... Здесь много причин — "90-е годы", отсутствие необходимого финансирования», — заявил Греф.

По его словам, вузы в России не сумели адаптироваться к новым изменениям. Причина этого кроется в неэффективности модели управления в образовании.

«Это проблема, в первую очередь, управленцев — в правительстве, ректоров вузов, по всей вертикали», — заявил он.

При этом Греф отметил, что уровень школьного образования в нашей стране значительно выше. Он уточнил, что если критикуется школа, речь идет о неготовности к вызовам 21 века. Однако глава Сбербанка добавил, что никто в мире к ним пока не готов.

Греф также заявил, что банк готов предоставить самые лучшие практики для подготовки управленцев в образовании.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьные экзамены нельзя отменить до тех пор, пока не будет выстроена объективная система прогресса ученика.