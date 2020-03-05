Депутат Госдумы позитивно отреагировал на идею Минтруда изменить систему страховых выплат

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов поддержал идею изменения системы страховых выплат. Он считает, что сотрудникам, работодателям и коллегам в парламенте понравится нововведение.

Сейчас Минтруд РФ разрабатывает законопроект, который внесет изменения в систему страховых выплат. Планируется снять с руководства обязанность оплачивать больничные листы и декретные по беременности и передать эти функции Фонду социального страхования (ФСС).

Вострецов эту инициативу поддержал, отметив, что работник в таком случае не будет переживать по поводу получения выплат от работодателя.

«А работодатель избавится от лишней ответственности. Думаю, эти изменения будут поддержаны в Госдуме», - сказал он.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, депутат считает, что сотрудники должны сами перечислять свои взносы в ФСС. Эта мера поможет им лучше понимать, на что отчисления в итоге расходуются.