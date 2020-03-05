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14:35   5 Марта 2020
Общество

Депутат Госдумы позитивно отреагировал на идею Минтруда изменить систему страховых выплат

Депутат Госдумы позитивно отреагировал на идею Минтруда изменить систему страховых выплат

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов поддержал идею изменения системы страховых выплат. Он считает, что сотрудникам, работодателям и коллегам в парламенте понравится нововведение.

Сейчас Минтруд РФ разрабатывает законопроект, который внесет изменения в систему страховых выплат. Планируется снять с руководства обязанность оплачивать больничные листы и декретные по беременности и передать эти функции Фонду социального страхования (ФСС).

Вострецов эту инициативу поддержал, отметив, что работник в таком случае не будет переживать по поводу получения выплат от работодателя. 

«А работодатель избавится от лишней ответственности. Думаю, эти изменения будут поддержаны в Госдуме», - сказал он.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, депутат считает, что сотрудники должны сами перечислять свои взносы в ФСС. Эта мера поможет им лучше понимать, на что отчисления в итоге расходуются.

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Автор: Борис Нестеров
#выплаты #вострецов

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