Эрдоган заявил, что его встреча с Путиным окажет влияние на ситуацию в Идлибе
Решения, которые будут приняты на российско-турецких переговорах на высшем уровне в Кремле, облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.
Такое мнение в четверг высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
По словам Эрдогана, российско-турецкие отношения достигли своего пика, как в торговой сфере, так и в оборонной.
«Наши отношения достигли пика. Это касается и обороны, и торговли. И главная задача продвинуть и развивать такие отношения. Мы, я считаю, преуспеем в этом», — добавил президент Турции.