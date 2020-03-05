Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тему женской груди раскрыли для Эрмитажа

Тему женской груди раскрыли для Эрмитажа

 Самонкин назвал победителей конкурса «Молодые лидеры Рунета» двигателями РФ в IT-сфере

Самонкин назвал победителей конкурса «Молодые лидеры Рунета» двигателями РФ в IT-сфере
Президент Чехии не поддерживает антироссийские санкции

Президент Чехии не поддерживает антироссийские санкции

 Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы

Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы
ВОЗ не считает коронавирус пандемией

ВОЗ не считает коронавирус пандемией

 Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта

Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта
Тему женской груди раскрыли для Эрмитажа

Тему женской груди раскрыли для Эрмитажа

 Самонкин назвал победителей конкурса «Молодые лидеры Рунета» двигателями РФ в IT-сфере

Самонкин назвал победителей конкурса «Молодые лидеры Рунета» двигателями РФ в IT-сфере
Президент Чехии не поддерживает антироссийские санкции

Президент Чехии не поддерживает антироссийские санкции

 Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы

Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы
ВОЗ не считает коронавирус пандемией

ВОЗ не считает коронавирус пандемией

 Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта

Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта
14:44   5 Марта 2020
Весь мир

Эрдоган заявил, что его встреча с Путиным окажет влияние на ситуацию в Идлибе

Эрдоган заявил, что его встреча с Путиным окажет влияние на ситуацию в Идлибе

Решения, которые будут приняты на российско-турецких переговорах на высшем уровне в Кремле, облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.

Такое мнение в четверг высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Эрдогана, российско-турецкие отношения достигли своего пика, как в торговой сфере, так и в оборонной.

«Наши отношения достигли пика. Это касается и обороны, и торговли. И главная задача продвинуть и развивать такие отношения. Мы, я считаю, преуспеем в этом», — добавил президент Турции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #идлиб #турция #эрдоган #переговоры #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...