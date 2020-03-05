Эрдоган заявил, что его встреча с Путиным окажет влияние на ситуацию в Идлибе

Решения, которые будут приняты на российско-турецких переговорах на высшем уровне в Кремле, облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.

Такое мнение в четверг высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Эрдогана, российско-турецкие отношения достигли своего пика, как в торговой сфере, так и в оборонной.