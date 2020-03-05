Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тему женской груди раскрыли для Эрмитажа

Тему женской груди раскрыли для Эрмитажа

 Самонкин назвал победителей конкурса «Молодые лидеры Рунета» двигателями РФ в IT-сфере

Самонкин назвал победителей конкурса «Молодые лидеры Рунета» двигателями РФ в IT-сфере
Президент Чехии не поддерживает антироссийские санкции

Президент Чехии не поддерживает антироссийские санкции

 Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы

Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы
ВОЗ не считает коронавирус пандемией

ВОЗ не считает коронавирус пандемией

 Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта

Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта
Тему женской груди раскрыли для Эрмитажа

Тему женской груди раскрыли для Эрмитажа

 Самонкин назвал победителей конкурса «Молодые лидеры Рунета» двигателями РФ в IT-сфере

Самонкин назвал победителей конкурса «Молодые лидеры Рунета» двигателями РФ в IT-сфере
Президент Чехии не поддерживает антироссийские санкции

Президент Чехии не поддерживает антироссийские санкции

 Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы

Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы
ВОЗ не считает коронавирус пандемией

ВОЗ не считает коронавирус пандемией

 Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта

Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта
14:38   5 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Президент Чехии не поддерживает антироссийские санкции

Президент Чехии не поддерживает антироссийские санкции

Президент Чехии Милош Земан назвал бессмысленной политику санкций со стороны западных стран, в том числе против РФ. Такое мнение он высказал в интервью словацкой газете Pravda, которое было опубликовано в четверг. 

По словам чешского лидера, он всегда выступал против любых санкций, в том числе антироссийских, потому что считает их неэффективными. 

«Против Кубы санкции действовали 50 лет. Ничего не изменилось, и кастровский режим продолжает существовать», — сказал он.

Он подчеркнул, что если бы на Кубу в течение 50 лет ездили зарубежные политики, студенты, туристы и бизнесмены, то ситуация в стране могла бы быть совершенно иной. К тому же, политика ограничительных мер «закрывает двери» в страну. Вопреки ожиданиям, это лишь поддерживает режим, на который надеялись повлиять.

«Это называется мифом осажденной крепости. И сразу лидер страны, находящейся под санкциями, становится популярным», — сказал Земан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкции #чехия #земан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...