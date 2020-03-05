Президент Чехии Милош Земан назвал бессмысленной политику санкций со стороны западных стран, в том числе против РФ. Такое мнение он высказал в интервью словацкой газете Pravda, которое было опубликовано в четверг.

По словам чешского лидера, он всегда выступал против любых санкций, в том числе антироссийских, потому что считает их неэффективными.

«Против Кубы санкции действовали 50 лет. Ничего не изменилось, и кастровский режим продолжает существовать», — сказал он.

Он подчеркнул, что если бы на Кубу в течение 50 лет ездили зарубежные политики, студенты, туристы и бизнесмены, то ситуация в стране могла бы быть совершенно иной. К тому же, политика ограничительных мер «закрывает двери» в страну. Вопреки ожиданиям, это лишь поддерживает режим, на который надеялись повлиять.