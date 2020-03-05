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14:19   5 Марта 2020
Весь мир

Путин и Эрдоган проводят встречу в Кремле

Путин и Эрдоган проводят встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин, встретившись в Кремле с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразил ему соболезнования в связи с гибелью военнослужащих армии Турции в Сирии.

По словам президента РФ, гибель людей – это всегда большая трагедия. При этом он отметил, что никто не знал о местонахождении турецких военных.

Также Путин добавил, что необходимо «проговорить всю ситуацию», сложившуюся в Сирии, чтобы в будущем не повторилось ничего подобного, что может разрушить отношения России и Турции.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана будут одними из самых закрытых. Для журналистов, добавил Песков, предусмотрена лишь протокольная встреча.

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Автор: Александр Люблинский
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