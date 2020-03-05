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14:24   5 Марта 2020
Россия

Медики из России назвали дефицит кадров и перегрузки причинами врачебных ошибок

Медики из России назвали дефицит кадров и перегрузки причинами врачебных ошибок

Дефицит кадров и перегрузки на работе назвали причинами врачебных ошибок 78 процентов российских медиков, а 40 процентов опрошенных докторов выступили против персональной ответственности врача за ошибку.

В то же время, почти столько же опрошенных (41 процент) убеждены, что за врачебной ошибкой должна следовать повторная сертификация. Четверть опрошенных считают штраф приемлемой мерой наказания за «промах». Более половины опрошенных специалистов (55 процентов) уверены, что определение «врачебная ошибка» не стоит закреплять на законодательном уровне.

Кроме дефицита кадров, многие российские врачи назвали одними из самых частых причин врачебных ошибок отсутствие необходимого оборудования (73 процента), нетипичное течение заболевания (68 процентов) и противоречия в клинических рекомендациях Минздрава (48 процентов).

Участие в опросе, проведенном с помощью профильного приложения «Справочник врача», приняли более пяти тысяч российских специалистов.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #опрос #врачи

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