«МБХ медиа» пугает россиян коронавирусом на фоне закупки медицинских масок в Москве

Либеральная пресса, включая СМИ Ходорковского, продолжает нагнетать обстановку вокруг ситуации с коронавирусом. В этот раз «МБХ медиа» попыталось с помощью заголовка ввести своих читателей в заблуждение относительно целей закупки медицинских масок в Москве.

СМИ либерального толка накручивают ситуацию вокруг коронавируса, в том числе о его распространении на территории России. Это делается для создания паники среди россиян. Кроме того, инфоповод выбран для того, чтобы помешать процессу внесения поправок в Конституцию РФ, пишет Nation News.

Так, издание «МБХ медиа», основателем которого является олигарх Михаил Ходорковский, выпустило материал с утверждением, якобы власти Москвы провели экстренную закупку медицинских масок на 200 миллионов рублей.

Договор на соответствующую закупку масок был размещен на портале госзакупок. Однако утверждение «ходорковской» прессы о том, что этот тендер был срочным, не верно. Маски в рамках контракта должны быть поставлены в срок до конца мая текущего года.

Наиболее примечателен тот факт, что именно заголовок «МБХ медиа» призван ввести читателей в заблуждение, тогда как сам текст вполне корректен. Это делается с еще одной целью – нагнетание обстановки.

К вбросам присоединились «Медуза» и «Открытые медиа». Последние также являются «детищем» Ходорковского. Подробнее об этом – на сайте Nation News.