Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы

Эстония пообещала не облагать налогом выплаты, которые российские ветераны получат к 75-летию Победы по распоряжению российского президента Владимира Путина.

«В Эстонии пособия, которые выплачивают на основании закона, освобождены от налогооблажения. <…> Данное пособие также будет освобождено от подоходного налога», — пояснила главный специалист отдела налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг.

18 января Путин поручил выплатить по 75 тысяч рублей к 75-ой годовщине со Дня Победы всем ветеранам и приравненным к ним категориям, труженики тыла получат по 50 тысяч рублей. 27 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выплаты к 75-летию Победы получат все ветераны ВОВ, которые имеют гражданство РФ и получают российскую пенсию, независимо от места их проживания.