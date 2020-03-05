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 Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы

Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы
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13:52   5 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы

Эстония не обложит налогом выплаты российским ветеранам к 75-летию Победы

Эстония пообещала не облагать налогом выплаты, которые российские ветераны получат к 75-летию Победы по распоряжению российского президента Владимира Путина.

«В Эстонии пособия, которые выплачивают на основании закона, освобождены от налогооблажения. <…> Данное пособие также будет освобождено от подоходного налога»,  — пояснила главный специалист отдела налогово-таможенного  департамента Татьяна Клеттенберг.

18 января Путин поручил выплатить по 75 тысяч рублей к 75-ой годовщине со Дня Победы всем ветеранам и приравненным к ним категориям, труженики тыла получат по 50 тысяч рублей. 27 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выплаты к 75-летию Победы получат все ветераны ВОВ, которые имеют гражданство РФ и получают российскую пенсию, независимо от места их проживания.

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Автор: Алина Бранцевич
#эстония #ветераны #налоги #75-летие победы

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