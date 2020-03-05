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14:02   5 Марта 2020
Весь мир

Казахстан будет депортировать граждан, прибывающих из стран с коронавирусом

Казахстан будет депортировать граждан, прибывающих из стран с коронавирусом

Граждан, которые прибывают в Казахстан из стран-«носителей» коронавируса, будут высылать из страны, сообщил министр казахстанского здравоохранения Елжан Биртанов.

«В целях защиты — вплоть до депортации тех лиц, которые приехали из таких стран или находились в опасных странах, — мы имеем право и проводим депортацию», — заявил глава Минздрава

Также он рассказал журналистам, что накануне, 4 марта, в самолете, прибывшем в Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов, находились два гражданина Китая. Этих граждан, по словам Биртанова, сначала изолировали, а затем выслали обратно в Китай.

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Автор: Александр Люблинский
#депортация #казахстан #общество #весь мир #минздрав #коронавирус

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