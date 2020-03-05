Заболевший коронавирусом итальянец учится в петербургском университете

Гражданин Италии, болеющий коронавирусом на территории России, учится в петербургском медицинском университете.

5 марта стало известно о новом случае заражения новым типом пневмонии в РФ. По данным штаба, мужчина прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта он обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Сообщается, что пациент болеет в легкой форме. Общежитие вуза, в котором учится молодой человек, закрыли на двухнедельный карантин. Еще три зараженных в Россию прибыли ранее с круизного лайнера Diamond Princes, сейчас они находятся на карантине в Казани.

До этого на территории России были выявлены еще три случая заражения коронавирусом - у граждан КНР в Чите и Тюмени, а также у гражданина России, вернувшегося из Италии в Москву. Все трое поправились и выписались из больницы.