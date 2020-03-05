Песков сообщил, что Путин проведет встречу с главами думских фракций 5 марта

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 5 марта, перед началом совещания с главами думских фракций по поправкам в Конституцию России по отдельности проведет встречу с руководителями фракций и, вероятно, спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Соответствующую информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«У президента состоится уже вечером, скорее всего, достаточно поздно вечером, встреча с руководителями фракций Государственной думы Федерального собрания России», – заявил Песков.

Помимо того, пресс-секретарь президента отметил, что в преддверии этой встречи не исключается, что Владимир Путин по отдельности встретится с Жириновским, Зюгановым, Мироновым и, возможно, со спикером Госдумы Володиным.