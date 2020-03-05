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13:05   5 Марта 2020
Россия

Госдума в первом чтении одобрила выделение средств на социальные инициативы президента

Госдума в первом чтении одобрила выделение средств на социальные инициативы президента

Парламентарии проголосовали за выделение денег из бюджета на исполнение социальных инициатив, озвученных российским лидером Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

Изменение параметров бюджета на 2020-2022 годы предполагает дополнительные  бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение соцмер в размере 1,848 триллиона рублей в ближайшие три года.

Известно, что около 65,4 миллиарда рублей будут направлены на реализацию программы социального контракта по всем регионам России. Еще 750 миллиардов будут выделены на выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. 246,3 миллиарда рублей направят на организацию в школах дополнительных мест. Еще 109 миллиардов рублей потратят на обеспечение горячего питания в школах для учеников начальных классов. 

Второе чтение состоится 10 марта, а третье запланировано на 11 марта. 

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Автор: Ирина Большунова
#госдума #законопроект

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