Турция направит тысячу полицейских на границу с Грецией

Власти Турции направят тысячу спецназовцев на границе с Грецией, чтобы предотвратить возврат мигрантов на турецкую территорию, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«Они [Греция] снова пытались вытолкнуть к нам 4,9 тысячи человек. Это одно из наиболее серьезных нарушений. Мы размещаем на границе тысячу спецназовцев, чтобы предотвращать такое», — сказал министр в эфире телеканала NTV.

4 марта официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил, что власти Турции поощряют и даже управляют этой операцией. Пецас рассказал, что турецкие военные доставляют мигрантов к границе и снабжают их гранатами со слезоточивым газом.