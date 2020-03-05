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13:13   5 Марта 2020
Весь мир

Турция направит тысячу полицейских на границу с Грецией

Турция направит тысячу полицейских на границу с Грецией

Власти Турции направят тысячу спецназовцев  на границе с Грецией, чтобы предотвратить возврат мигрантов на турецкую территорию, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«Они [Греция] снова пытались вытолкнуть к нам 4,9 тысячи человек. Это одно из наиболее серьезных нарушений. Мы размещаем на границе тысячу спецназовцев, чтобы предотвращать такое», — сказал министр в эфире телеканала  NTV.

4 марта официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил, что власти Турции поощряют и даже управляют этой операцией. Пецас рассказал, что турецкие военные доставляют мигрантов к границе и снабжают их гранатами со слезоточивым газом.

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Автор: Алина Бранцевич
#турция #мигранты #греция

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