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13:01   5 Марта 2020
Россия

Биотехнология переработки металлургического шлака разработана в России

Биотехнология переработки металлургического шлака разработана в России

Технология переработки металлургических и горнопромышленных отходов с помощью бактерий разработана в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». В результате из вредных отходов получается пигмент для лакокрасочной промышленности.

Объем переработки отходов металлургических и горнодобывающих предприятий в России составляется всего 15 процентов, а ежегодно их производится шесть миллиардов тонн. Молодые ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» заставили работать тиобактерии, которые окисляют сульфиды металлов и другие серосодержащие соединения до оксидов металлов, используемых для производства пигментов.

Российские ученые заявили, что пигменты, полученные таким способом, по качеству превосходят обычные химические, а по себестоимости они гораздо дешевле. В процитированном RT заявлении руководителя научной группы, магистранта кафедры физической химии вуза Ивана Кочетова подчеркивается, что бактерии насыщают продукт органическими веществами, которые и улучшают его качества.

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Автор: Руслан Неглинный
#наука #переработка отходов

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