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12:54   5 Марта 2020
Политика

Украина надеется, что ЕС введет санкции против РФ из-за поезда в Крым

Украина надеется, что ЕС введет санкции против РФ из-за поезда в Крым

Украинские власти рассчитывают, что Европейский союз введет новые санкции в отношении РФ из-за железнодорожного сообщения с Крымом, которое было открыто в декабре 2019 года. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. Об этом пишет РИА «Новости».

«Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с Крымом», — написал Точицкий на своей странице в социальной сети. 

Железнодорожное сообщение с Крымом было открыто президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря прошлого года. Железнодорожный путь проходит по Крымскому мосту, который является самым протяженным в России.

В 2014 году Украина в одностороннем порядке прекратила сообщение России с Крымом по железной дороге. 

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Автор: Яна Либерман
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