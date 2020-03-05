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12:50   5 Марта 2020
Весь мир

Пушков считает, что предвыборная «машина» демократов в США выстраивается под Байдена

Пушков считает, что предвыборная «машина» демократов в США выстраивается под Байдена

Сенатор Алексей Пушков заявил, что демократические силы США сформируют коалицию против действующего президента Америки Дональда Трампа вокруг Джо Байдена к выборам 2020 года. Его слова передает в четверг, 5 марта, портал SM-News.

Пушков отдельно уточнил, что речь идет именно о Байдене, а не Берни Сандерсе, который также является представителем демократов. 

«Предвыборная машина демократов в США выстраивается под Байдена, как она четыре года назад была выстроена под Клинтон», — отметил Пушков

Ранее Джо Байден победил на праймериз в нескольких штатах Среднего Запада и Юга. Он конкурировал с прогрессивистом Берни Сандерсом. По данным агентства Associated Press, за Байдена проголосовали 327 делегатов партийного съезда, в то время как за Сандерса — 218. 

«Демократический истеблишмент уже решил: выдвигаем Байдена, поэтому ему отдают свои голоса выбывающие из гонки аутсайдеры. Сандерсу же уготована роль спарринг-партнера», — добавил российский сенатор.

Напомним, чтобы кандидат в США получил возможность участвовать в выборах главы государства от партии, ему необходимо набрать голоса 1991 делегата из 3979, которые обязаны голосовать в соответствии с результатами праймериз.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #выборы #пушков #байден #политика

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