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12:47   5 Марта 2020
Общество

Туроператоры сообщили о резком росте продаж туров на Мальту

Туроператоры сообщили о резком росте продаж туров на Мальту

Турпоток из России в Мальту растет четвертый год подряд. По данным Мальтийского управления по туризму в 2019 году отдыхало почти 32,5 тысячи россиян - это на 12 процентов превысило показатели 2018 года.

Туроператоры прогнозируют, что в этом году число гостей из России увеличится еще больше. На данный момент спрос по направлению вырос от 15 до 70 процентов. Билеты и путевки на Мальту жители России бронируют круглый год. Помимо пляжного отдыха их интересует экскурсионные и образовательные туры.

Популярны программы для школьников и студентов с изучением английского языка с полным погружением в среду общения со сверстниками из разных стран.

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Автор: Илья Романович
#туризм #россияне #мальта

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