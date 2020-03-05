Туроператоры сообщили о резком росте продаж туров на Мальту

Турпоток из России в Мальту растет четвертый год подряд. По данным Мальтийского управления по туризму в 2019 году отдыхало почти 32,5 тысячи россиян - это на 12 процентов превысило показатели 2018 года.

Туроператоры прогнозируют, что в этом году число гостей из России увеличится еще больше. На данный момент спрос по направлению вырос от 15 до 70 процентов. Билеты и путевки на Мальту жители России бронируют круглый год. Помимо пляжного отдыха их интересует экскурсионные и образовательные туры.

Популярны программы для школьников и студентов с изучением английского языка с полным погружением в среду общения со сверстниками из разных стран.