Россия регулярно сталкивается с дезинформацией из западных источников

Сталкиваясь с чрезвычайными ситуациями, Россия регулярно встречает дезинформационные потоки из-за рубежа, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

4 марта российский президент Владимир Путин заявил о регулярно поступающих с Запада фейках о коронавирусе.

«И каждый раз, когда мы сталкиваемся с различными, скажем так, элементами чрезвычайных ситуаций, будь то техногенные катастрофы, будь то природные происшествия, связанные с природными явлениями, как правило, такие информационные провокации и диверсии имеют место», — сказал Песков журналистам.