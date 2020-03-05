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13:01   5 Марта 2020
Россия

Россия регулярно сталкивается с дезинформацией из западных источников

Россия регулярно сталкивается с дезинформацией из западных источников

Сталкиваясь с чрезвычайными ситуациями, Россия регулярно встречает дезинформационные потоки из-за рубежа, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

4 марта российский президент Владимир Путин заявил о регулярно поступающих с Запада фейках о коронавирусе.

«И каждый раз, когда мы сталкиваемся с различными, скажем так, элементами чрезвычайных ситуаций, будь то техногенные катастрофы, будь то природные происшествия, связанные с природными явлениями, как правило, такие информационные провокации и диверсии имеют место», — сказал Песков журналистам.

По словам пресс-секратаря российского президента, Кремлю доподлинно известно, что недостоверную информацию распространяют именно западные источники.

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Автор: Олег Королев
#песков #кремль #фейки

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