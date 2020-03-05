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12:43   5 Марта 2020
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Министр просвещения разъяснил, для чего нужны школьные экзамены

Министр просвещения разъяснил, для чего нужны школьные экзамены

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объяснил, что школьные экзамены нельзя отменить до тех пор, пока не будет выстроена объективная система прогресса ученика. Такое мнение было высказано после того, как глава Сбербанка Герман Греф вновь озвучил идею необходимости отказа от школьных экзаменов.

«Я немного уточню, я думаю, что Герман Оскарович (Греф – прим. ред.) тоже добавит, мы все прекрасно понимаем, что система оценивания нужна. Речь шла о том, что если есть объективная система оценки прогресса ученика… но сегодня эта система пока не выстроена, поэтому есть экзамены, которые оценивают результат, вот о чем шла речь», - пояснил Кравцов во время встречи с журналистами.

Герман Греф также заметил, что отменить экзамены невозможно, вместо этого их нужно заменить. Он рассказал, сейчас Сбербанк работает над платформой для школ, которая в последствии даст возможность уйти от экзаменов. По словам Грефа, новая система будет предназначена для ученика, его родителей и учителей.

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Автор: Юлия Яковлева

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