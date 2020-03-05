Украинский МИД «решительно осудил» визит сицилийской делегации в Крым

Как сообщается в заявлении украинского министерства иностранных дел, ведомство осуждает визит делегации муниципалитетов Сицилии «во временно оккупированную Автономную Республику Крым».

Отметим, что глава комитета Парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что впервые на полуостров с официальным визитом прибыла делегация из Сицилии. Сицилийцы пробудут в Крыму до 6 марта, сообщает RT.

Крым стал регионом РФ в 2014 году. После государственного переворота в Незалежной жители полуострова на референдуме практически единогласно поддержали выход из состава Украины и присоединение к РФ.