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12:40   5 Марта 2020
Политика

Украинский МИД «решительно осудил» визит сицилийской делегации в Крым

Украинский МИД «решительно осудил» визит сицилийской делегации в Крым

Как сообщается в заявлении украинского министерства иностранных дел, ведомство осуждает визит делегации муниципалитетов Сицилии «во временно оккупированную Автономную Республику Крым».

Отметим, что глава комитета Парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что впервые на полуостров с официальным визитом прибыла делегация из Сицилии. Сицилийцы пробудут в Крыму до 6 марта, сообщает RT.

Крым стал регионом РФ в 2014 году. После государственного переворота в Незалежной жители полуострова на референдуме практически единогласно поддержали выход из состава Украины и присоединение к РФ. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #украина #крым #политика #сицилия

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