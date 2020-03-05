Кремль внимательно наблюдает за расследованием дела об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова и надеется, что заказчиков накажут по закону, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом. И мы хотим быть уверенными, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны, установлены и наказаны по закону», — сказал Песков журналистам.

5 марта прокуратура Турции потребовала оправдать пятерых человек по делу об убийстве Карлова. Следующее заседание суда состоится 31 марта.

Посла России в Турции Андрея Карловы застрелили 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Преступник пришел на открытие фотовыставки по документам полицейского, он выстрелил в спину дипломату. Вскоре после убийства полицейские в Турции задержали пятерых подозреваемых, включая родителей террориста и его сестру. В январе 2017 года были арестованы четверо бывших сослуживцев убийцы.