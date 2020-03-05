Бремя штрафов ФБК ляжет на сторонников Навального

Признанный в России иноагентом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) блогера Алексея Навального впервые оштрафовали из-за отсутствия соответствующей маркировки. По решению Симоновского районного суда Москвы, организация должна заплатить 500 тысяч рублей, поскольку не указала свой правовой статус в официальном Instagram.

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил мнение, что штраф не последний, однако Навальный и его команда попытаются снять с себя груз финансового бремени с помощью уловок и простодушных последователей.

«Я думаю, фонд и дальше будет игнорировать требования закона. Они могут просто зарегистрировать новое юридическое лицо. С них попытаются списать эти деньги (штраф 500 тысяч рублей – прим. ред.), но даже если спишут, сомневаюсь, что будут кардинальные изменения в работе ФБК», — сказал юрист.

Столичный суд будет и дальше штрафовать фонд, если его сотрудники не будут соблюдать закон. Блогер Алексей Навальный и Любовь Соболь вряд ли прекратят свою деятельность, уверен Илья Ремесло. Скорее они попросят своих зрителей больше «донатить» на благо ФБК. Навальный уже выпрашивал деньги у подписчиков после того, как его банковские счета якобы заблокировали.

В октябре 2019 года Минюст признал «Фонд борьбы с коррупцией» иноагентом после обысков, которые прошли по делу об отмывании денег. Средства, которые получал фонд, поступали из заграницы, сообщили в ведомстве.

«Агентство федеральных расследований» уже писало о том, что история о всенародной поддержке ФБК была прикрытием для теневых финансовых потоков. Западные фонды финансировали кампанию Навального посредством электронной валюты через платформу Blockchain.com.

В расследовании говорится об электронном счете начальника штабов Навального Леонида Волкова, который он открыл в 2016 году. Именно на него поступали крупные суммы в криптовалюте. В период с 1 апреля 2018 года по 30 ноября 2018 на счет было переведено почти 90 миллионов рублей.