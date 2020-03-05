Сторчак ушел с поста замминистра финансов

Заместитель главы министерства финансов Сергей Сторчак уволился из ведомства из-за перехода на другую работу. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали 5 марта.

Напомним, что теперь уже экс-зам курировал в министерстве финансовые отношения, долговую политику и интеграцию в СНГ и ЕАЭС. Летом прошлого года ему исполнилось 65 лет — предельный возраст для госслужбы. Источник РИА Новости сообщал, что на место Сторчака могут взять замглавы Минэкономразвития Тимура Максимова.