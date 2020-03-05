Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

Террористы ПНС готовят масштабную атаку на позиции Ливийской национальной армии, сообщил официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари.

По словам генерал-майора, данные разведки говорят о том, что боевики готовят операцию на фронте Ас-Саадии до Кубри аз-Захра.

Ранее Мисмари сообщал о том, что у ЛНА есть данные о подготовке наступления на западном направлении. По его словам, на текущий момент большое скопление боевиков наблюдается в районе Аль-Хира и к югу от Аль-Азизии.

Напомним, в Ливии официально действует режим прекращения огня. Однако, последний отчет так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии окончательно уничтожил видимость соблюдения перемирия.

В минувший понедельник стало известно, что боевики ПНС объединили фронты военного округа Триполи с Западным и Центральным. Группировкам ПНС в течение суток удалось уничтожить танк ЛНА и 15 автомобилей.