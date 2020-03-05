На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА

Ливийская национальная армия продолжает следовать режиму прекращению огня, несмотря на готовящееся наступление боевиков на западном направлении. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Он сообщил, что силы ЛНА не заняли каких-либо новых позиции. Подчеркивается, что ответные атаки шли исключительно на те цели, которые были задействованы в нарушениях со стороны боевиков.

Мисмари отметил, что на данный момент скопление террористов присутствует в районе Аль-Хира и к югу от Аль-Азизии.

Представитель ЛНА подчеркнул, что вероятнее всего атака боевиков будет произведена на направлении Сук аль-Хамис. По его словам, на данный момент террористы ведут артиллерийский огонь.