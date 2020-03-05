Террористы ПНС Ливии готовятся к крупной атаке на ЛНА

Террористы готовят большое наступление на позиции Ливийской национальной армии в окрестностях Триполи. Об этом сообщил официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Мисмари заявил журналистам, что на западном направлении за последкие двое суток произошли новые события. Согласно разведданным ЛНА, террористы готовятся к совершению крупной атаки на позиции армии около ливийской столицы.

Ранее Мисмари сообщил, что ЛНА продолжает сохранять свои позиции и выполнять все свои задачи. Ситуация на центральном направлении оценивалась как относительно спокойная.

Режим прекращения огня до сих пор официально действует в Ливии. Однако, последний отчет ПНС о наступлении окончательно унитчожил видимость соблюдения перемирия.

В минувший понедельник стало известно, что террористы объеденили фронты военного округа Триполи с Западным и Центральным. Сухопутные войска преуспели в широкомасштабном наступлении. Группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии за день смогли уничтожить более 15 автомобилей и танк ЛНА.