Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

 Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции

Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции
Новый состав правительства утвердили на Украине

Новый состав правительства утвердили на Украине

 Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку

Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку
Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

 На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА

На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА
Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

 Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции

Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции
Новый состав правительства утвердили на Украине

Новый состав правительства утвердили на Украине

 Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку

Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку
Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

 На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА

На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА
3:13   5 Марта 2020
Весь мир

Ливийская армия отвечает на периодические нарушения перемирия со стороны боевиков ПНС

Ливийская армия отвечает на периодические нарушения перемирия со стороны боевиков ПНС

Армия Ливии сохраняет свои позиции и реагирует на нарушение режима прекращения боевых действий со стороны боевиков ПНС. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

На данный момент войска ЛНА находятся на своих позициях и выполняют все поставленные задачи.

Мисмари заявил, что на центральном направлении наблюдается относительно спокойная ситуация. ЛНА отвечает только на редкие нарушения режима прекращения огня, отметил он.

В Ливии до сих пор официально действует режим прекращения огня. Однако, согласно последнему отчету так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о наступлении окончательно уничтожил видимость соблюдения перемирия.

Начиная с момента вмешательства в ливийский кризис Турции, число провокаций со стороны боевиков возросло. Анкара продолжает пополнять отряды группировок ПНС террористами из Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ливия #лна #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...