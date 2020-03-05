Ливийская армия отвечает на периодические нарушения перемирия со стороны боевиков ПНС

Армия Ливии сохраняет свои позиции и реагирует на нарушение режима прекращения боевых действий со стороны боевиков ПНС. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

На данный момент войска ЛНА находятся на своих позициях и выполняют все поставленные задачи.

Мисмари заявил, что на центральном направлении наблюдается относительно спокойная ситуация. ЛНА отвечает только на редкие нарушения режима прекращения огня, отметил он.

В Ливии до сих пор официально действует режим прекращения огня. Однако, согласно последнему отчету так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о наступлении окончательно уничтожил видимость соблюдения перемирия.

Начиная с момента вмешательства в ливийский кризис Турции, число провокаций со стороны боевиков возросло. Анкара продолжает пополнять отряды группировок ПНС террористами из Сирии.