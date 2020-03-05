Израильская армия не комментирует сообщения о воздушных ударах по Сирии

Израильская армия не стала комментировать сообщения СМИ об авиаударах о позициям в районе Хомса и Кунейтры в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщило, что ПВО правительственных войск отражает атаку в небе над городом Хомс. Также сообщалось о ракетных ударах Израиля по провинции Кунейтра.

В пресс-службе сообщили РИА Новости, что на данный момент не комментируют сообщения иностранных СМИ о событиях в Сирии.