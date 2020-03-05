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2:33   5 Марта 2020
Весь мир

Израильская армия не комментирует сообщения о воздушных ударах по Сирии

Израильская армия не комментирует сообщения о воздушных ударах по Сирии

Израильская армия не стала комментировать сообщения СМИ об авиаударах о позициям в районе Хомса и Кунейтры в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщило, что ПВО правительственных войск отражает атаку в небе над городом Хомс. Также сообщалось о ракетных ударах Израиля по провинции Кунейтра.

В пресс-службе сообщили РИА Новости, что на данный момент не комментируют сообщения иностранных  СМИ о событиях в Сирии.

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Автор: Олег Королев
#сирия #израиль

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