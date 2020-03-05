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Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

 На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА

На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА
2:50   5 Марта 2020
Весь мир

Протурецкие боевики устраивают теракты и похищают людей в Ливии

Протурецкие боевики устраивают теракты и похищают людей в Ливии

Боевики, которых Турция отправляет в Ливию, опасны не только для самой Ливии, но и для соседних стран. Об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари.

На брифинге он рассказал, что в рядах направленных в Ливию террористов есть активные члены «Аль-Каиды»*, которые представляют для всего региона опасность. Благодаря Турции также в Ливии действуют боевики из «Джебхат-ан-Нусры»**, в числе которых - опасный египетский бандит Абу аль-Якзана, являющийся членом «Аль-Каиды»*. Известно, что он уже находится в Триполи.

Мисмари отметил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган поддерживает тех, кто «отрубает головы и играет ими в футбол».

Также представитель ЛНА обратился к народу Турции. Он рассказал, что в Триполи участились террористические атаки, в том числе организованные турецкими властями. Целями боевиков уже становится так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем.

Мисмари отметил, что в Триполи в целом зафиксировано более четырех сотен случаев атак.

«Это все террористические акты наподобие тех, которые были раньше в Бенгази», — сообщил он.

Он отметил, что кроме атак боевики похищают людей. На данный момент известно о более чем тысячи похищенных.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная российским судом.

**«Джебхат-ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #пнс ливии

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