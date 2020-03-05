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2:17   5 Марта 2020
Весь мир

Турция отказалась признавать апрельские парламентские выборы в Сирии

Турция отказалась признавать апрельские парламентские выборы в Сирии

Турция не планирует признавать юридическую силу парламентских выборов в Сирии, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Представитель администрации Реджепа Эрдогана заявил, что Анкара надеется, что к власти в Сирии «придет руководство, которое проведет законные и прозрачные выборы».

Калын отметил, что Турция не считает запланированные в апреле выборы имеющими юридическую силу, как это было и в ситуации с прошлым голосованием. Он подчеркнул, что они якобы не будут признаны ни самими сирийцами, ни международным сообществом.

ФАН отмечает, что подобные заявления являются полноценным вмешательством во внутренние дела Сирии. Анкара и ранее прибегала к политическому шантажу. Так, после обострения ситуации в Идлибе турецкие власти заявили, что более не могут сдерживать потоки мигрантов. Турция использует тему мигрантов, чтобы оказывать давление на Россию через Ервосоюз.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция

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