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1:58   5 Марта 2020
Весь мир

ЦПВС насчитал 45 обстрелов со стороны террористов в сирийском Идлибе

ЦПВС насчитал 45 обстрелов со стороны террористов в сирийском Идлибе

Более 40 обстрелов со боевиков в зоне деэскалации в Идлибе было зафиксировано за минувшие сутки. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

 В ходе брифинга он отметил, что за минувшие сутки было зафиксировано 45 обстрелов. Он отметил, что обстрелы со стороны боевиков проводились в населенных пунктах провинций Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб.

Журавлев сообщил, что российскикая военная полиция продолжает патрулировать местность около города Серакиб и других населенных пункта провинции Идлиб, расположенных около трассы М5.

Ранее ЦПВС сообщал о неудавшейся попытке боевиков взорвать бочки с химическими веществами. Из-за отсутствия навыков обращения с химическими веществами, боевики нарушили герметичность одной из емкостей, что привело к утечке. В результате они получили сильное химическое отравление.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

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