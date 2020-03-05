ЦПВС насчитал 45 обстрелов со стороны террористов в сирийском Идлибе

Более 40 обстрелов со боевиков в зоне деэскалации в Идлибе было зафиксировано за минувшие сутки. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

В ходе брифинга он отметил, что за минувшие сутки было зафиксировано 45 обстрелов. Он отметил, что обстрелы со стороны боевиков проводились в населенных пунктах провинций Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб.

Журавлев сообщил, что российскикая военная полиция продолжает патрулировать местность около города Серакиб и других населенных пункта провинции Идлиб, расположенных около трассы М5.

Ранее ЦПВС сообщал о неудавшейся попытке боевиков взорвать бочки с химическими веществами. Из-за отсутствия навыков обращения с химическими веществами, боевики нарушили герметичность одной из емкостей, что привело к утечке. В результате они получили сильное химическое отравление.