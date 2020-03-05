Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило 12 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения за последний день зарегистрировала 2103 новых случая заражения новым коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая.

В опубликованном на сайте организации обращении говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 12 668 человек в 76 странах. Количество смертей от вируса в мире увеличилось до 214 (на 48 за прошедшие сутки).

Согласно данным ВОЗ, число зараженных в материковой части КНР составляет 80 422 человека (120 за прошедшие сутки), скончались 2984 (38 за последний день). Общее число заразившихся новым коронавирусом по всей стране составляет 93 090 человек (2223 за сутки).

Ранее сообщалось, что первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Словении. В свою очередь МВД соседней Хорватии подтвердило в среду десятый случай. Зараженный - водитель, перевозивший грузы из Италии.