Сирийская армия штурмует форпосты террористов в провинции Идлиб

Войска Сирии начали штурм форпостов боевиков «Джебхат ан-Нусры»* в Сафухане и Эль-Футейре, расположенных к югу от Идлиба. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».

Правительственные войска продолжают наступательную операцию в сирийской провинции Идлиб. После того, как сирийская армия отбила контратаки боевиков возле накануне освобожденных поселков Хазарин, Трунба и Шиншара, войска продолжили продвигаться в сторону стратегически важного населенного пункта Кафр-Увейд, находящегося в регионе Джебель-эз-Завия. Именно там сейчас сосредоточены основные силы бандформирований в Идлибе.

Сирийские войска также сумели вернуть поселок Ифис, находящийся к западу от недавно освобожденного Серакиба. В сам город вошла российская военная полиция, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение мирных жителей по дорогам М-5 и М-4.

Турция открыто поддерживает боевиков, действующих на территории провинции Идлиб. Анкара передает им вооружение и боеприпасы, а также оказывает военную поддержку.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.