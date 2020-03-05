Зариф заявил, что только астанинский процесс помог снизить насилие в Сирии

Астанинский мирный процесс сейчас является единственным эффективным механизмом, который позволяит снизить уровень насилия в Сирии. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Министр также подчеркнул, что это успешный процесс, и необходимо как можно скорее провести новое заседание в его рамках на самом высоком уровне.

Зариф отметил, что в ходе недавнего телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров подтвердил такую необходимость.

Иранский министр также отметил, что наступила очередь Тегерана быть принимающей стороной для проведения заседания лидеров стран - гарантов астанинского процесса.

Лавров и Зарив провели телефонную беседу в среду В ходе нее тсороны обсудили текущую ситуацию в сирийском Идлибе, а также двусторонние отношения и проблему распространения нового коронавируса.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда контролирующую территорию провинцию боевики атаковали войска сирийской армии. Ответный огонь привел к уничтожению 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков.

После этого Турция заявила о начале новой военной операции «Весенний щит», в рамках которой обстреливает позиции сирийской армии.

Турецкая сторона оказывает боевикам поддержку вооружением и военной техникой. Этим Анкара осложняет работу армии Сирии, которая проводит против террористов военную операцию. Данные действия Турции по своей сути противоречат заявлениям о стремлении Анкары урегулировать ситуацию в регионе.