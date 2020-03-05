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0:47   5 Марта 2020
Весь мир

Суд округа Колумбия запретил правительству США называть Евгения Пригожина «поваром российского президента»

Суд округа Колумбия запретил правительству США называть Евгения Пригожина «поваром российского президента»

Суд округа Колумбия в США запретил правительству называть петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, обвиняемого во вмешательстве в американские выборы, «поваром президента».

Согласно постановлению суда от 14 февраля, обвинению неправильно предлагать какие-либо доказательства вмешательства в выборы с упоминанием Евгения Пригожина в качестве «повара российского президента».

Таким образом, окружной суд округа Колумбия де-юре запретил правительству США использовать данное словосочетание в деле против компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», главой которой является петербургский бизнесмен.

Также обвинение не может использовать в качестве доказательств и аргументов своей позиции информацию о сотрудниках компании, которые якобы нарушили ограничения на на расходы иностранных граждан, а также заявлять об обсуждении политической деятельности компании в других регионах.

Суд округа Колумбия запретил правительству США называть Евгения Пригожина «поваром российского президента»

США с 2016 года ищут следы так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы.Назначенный спецпрокурором по делу Роберт Мюллер в апреле минувшего года обнародовал доклад. В нем он признал, что его команде не удалось подтвердить подозрения о связи американского президента Дональда Трампа с Россией. Провальное «расследование» обошлось американским налогоплательщикам  более чем в 30 миллионов долларов.

После публикации доклада в апреле компания Concord Management and Consulting LLC потребовала привлечь к уголовной ответственности генерального прокурора США Вильяма Барра и специального прокурора Роберта Мюллера. Адвокат компании Эрик Дюбелье заявил, что Мюллер нарушил уголовный кодекс округа Колумбия — он распространил информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. Вероятно, именно после этих законных требований Мюллер сбежал с поста, испугавшись ответственности.

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Автор: Олег Королев
#российское вмешательство #евгений пригожин #concord management and consulting

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