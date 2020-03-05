Суд округа Колумбия в США запретил правительству называть петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, обвиняемого во вмешательстве в американские выборы, «поваром президента».

Согласно постановлению суда от 14 февраля, обвинению неправильно предлагать какие-либо доказательства вмешательства в выборы с упоминанием Евгения Пригожина в качестве «повара российского президента».

Таким образом, окружной суд округа Колумбия де-юре запретил правительству США использовать данное словосочетание в деле против компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», главой которой является петербургский бизнесмен.

Также обвинение не может использовать в качестве доказательств и аргументов своей позиции информацию о сотрудниках компании, которые якобы нарушили ограничения на на расходы иностранных граждан, а также заявлять об обсуждении политической деятельности компании в других регионах.

США с 2016 года ищут следы так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы.Назначенный спецпрокурором по делу Роберт Мюллер в апреле минувшего года обнародовал доклад. В нем он признал, что его команде не удалось подтвердить подозрения о связи американского президента Дональда Трампа с Россией. Провальное «расследование» обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 миллионов долларов.

После публикации доклада в апреле компания Concord Management and Consulting LLC потребовала привлечь к уголовной ответственности генерального прокурора США Вильяма Барра и специального прокурора Роберта Мюллера. Адвокат компании Эрик Дюбелье заявил, что Мюллер нарушил уголовный кодекс округа Колумбия — он распространил информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. Вероятно, именно после этих законных требований Мюллер сбежал с поста, испугавшись ответственности.