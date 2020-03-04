Новый состав правительства утвердили на Украине

Верховная рада Украины утвердила пакетом новый состав правительства Украины, предложенный премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

В новом кабмине должности сохранили глава МВД Арсен Аваков, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська. Кресла министра развития экономики и сельского хозяйства, министра энергетики и защиты окружающей среды, министра образования и науки, а также министра культуры пока остаются свободными.

4 марта Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. С просьбой главы правительства об отставке согласились 353 депутата Верховной рады. По закону Украины, вслед за премьером в отставку должно уйти все правительство. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Гончарука «было правительством новых лиц, но лиц мало, нужны новые мозги, новые сердца».