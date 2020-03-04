Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

Генпрокуратура РФ обнаружила недостоверную информацию о нескольких десятках тысяч заболевших коронавирусом людей, сообщил официальный представитель ГП РФ Андрей Иванов.

«Поскольку указанные сведения создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, в Роскомнадзор внесено требование об ограничении доступа к ним», — сказал Иванов.

4 марта стало известно, что распространение фальшивых слухов о коронавирусе будет попадать под действие закона о недостоверной информации, а распространяющих слухи граждан будут штрафовать на 100 тысяч рублей. В феврале Госдеп США обвинил РФ в том, что она якобы распространяет фейки о коронавирусе, однако подтвердить эту информацию американские власти не смогли.