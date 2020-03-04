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Новый состав правительства утвердили на Украине

 Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку

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Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

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20:28   4 Марта 2020
Весь мир

Турецкие депутаты и оппозиционеры подрались в парламенте из-за Эрдогана

Турецкие депутаты и оппозиционеры подрались в парламенте из-за Эрдогана

Массовая драка между депутатами произошла в среду в Великом национальном собрании Турции. Кадры из парламента транслирует телеканал NTV. 

Причиной конфликта стали критические замечания со стороны главы парламентской фракции Народно-республиканской партии Энгина Озкоча в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Депутаты возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) не потерпели критики и вступили в конфликт.

Эрдоган стал президентом Турции 28 августа 2014 года. 18 августа 2018 года в ходе шестого съезда правящей Партии справедливости и развития в Анкаре с поддержкой 1380 делегатов его переизбрали главой партии.

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Автор: Алина Бранцевич
#турция #эрдоган #драка #парламент

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