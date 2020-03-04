Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции, в том числе в рамках подготовки к визиту турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта в Москву, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Кроме того, участники совещания обсудили ряд вопросов российско-турецких двусторонних отношений, в том числе в рамках подготовки к запланированному на завтра рабочему визиту в Москву президента Турции Эрдогана», — сказал Песков.

17 сентября 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако радикалы так и не были выведены из Идлиба и продолжали обстреливать позиции правительственных войск.