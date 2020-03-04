Врачи выяснили, что коронавирус может поражать нервную систему человека

Китайские врачи зафиксировали первый случай поражения коронавирусом нервной системы человека. У пациента инфекционной больницы Пекина «Дитань» диагностировали пневмонию и энцефалит на фоне коронавируса.

«25 февраля из медучреждения был выписан пациент, вылеченный от вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии и энцефалита», — отмечается в сообщении.

В медучреждении пояснили, что лечащий врач выявил у больного расстройство сознания и вирус, возможно, может поражать центральную нервную систему. Врач пояснил, что об осложнениях работы дыхательной системы, травме миокарда, дисфункциях кровеносной системы, повреждении почек, печени и многих других внутренних органов на фоне коронавируса было известно ранее, однако случай поражения коронавирусом центральной нервной системы мировая медицина зафиксировала впервые.