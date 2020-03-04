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20:17   4 Марта 2020
Весь мир

Врачи выяснили, что коронавирус может поражать нервную систему человека

Врачи выяснили, что коронавирус может поражать нервную систему человека

Китайские врачи зафиксировали первый случай поражения коронавирусом нервной системы человека. У пациента инфекционной больницы Пекина «Дитань» диагностировали пневмонию и энцефалит на фоне коронавируса.

«25 февраля из медучреждения был выписан пациент, вылеченный от вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии и энцефалита», — отмечается в сообщении.

В медучреждении пояснили, что лечащий врач выявил у больного расстройство сознания и вирус, возможно, может поражать центральную нервную систему. Врач пояснил, что об осложнениях работы дыхательной системы, травме миокарда, дисфункциях кровеносной системы, повреждении почек, печени и многих других внутренних органов на фоне коронавируса было известно ранее, однако случай поражения коронавирусом центральной нервной системы мировая медицина зафиксировала впервые.

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Автор: Алина Бранцевич
#китай #весь мир #коронавирус

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