Турция поддерживает перемещение мигрантов в Грецию

Турция перемещает массы мигрантов к греческим морским и сухопутным границам, заявил журналистам официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

«Греция испытывает внезапное и сильное давление от перемещения масс населения к её восточным границам на море и на суше», — сказал Пецас.

По его мнению, власти Турции поощряют и даже управляют этой операцией. Пецас рассказал, что турецкие военные доставляют мигрантов к границе и снабжают их гранатами со слезоточивым газом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал причиной потока беженцев из Турции события в сирийском Идлибе. При этом, невзирая на собственные заявления о стремлении к «дипломатическому пути решения» конфликтной ситуации в Идлибе и игнорируя эмбарго ООН, Турция продолжает перебрасывать в сирийскую зону деэскалации личный состав турецкой армии, ее вооружение и боевую технику. 5 марта в Москве пройдут переговоры Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным, стороны обсудят эскалацию в сирийском Идлибе.