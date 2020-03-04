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19:21   4 Марта 2020
Весь мир

САА намерена освободить Идлиб и всю восточную часть Сирии

САА намерена освободить Идлиб и всю восточную часть Сирии

Целью Сирийской арабской армии (САА) после взятия под контроль Идлиба будет освобождение от боевиков восточной части Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.

В мае 2017 года Россия, Турция и Иран договорились о создании в Сирии четырех зон деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль правительственных сил, а четвертая, которая расположена на территории провинции Идлиб и частично включает в себя районы провинций Алеппо, Хама и Латакия, пока остается в руках террористов «Джебхат-ан-Нусры»* (запрещенной в России террористической группировки).

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #асад #идлиб

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