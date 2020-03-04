Законопроект о поправке к Конституции рекомендовали принять во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал нижней палате принять во втором — основном — чтении законопроект о поправке к Конституции.

«Да, комитет рекомендовал принять [во втором чтении]», — сказал журналистам глава комитета Павел Крашенинников.

Всего на рассмотрение поступило около 390 поправок, добавили в комитете. На заключительном заседании было рассмотрено 87 предложений.

23 января Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен в Госдуму 20 января. Законопроектом, кроме прочего, вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.