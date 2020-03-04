Российские туристы и специалисты в спешке покидают Турцию

Российские туристы, а также специалисты, работающие в разных областях на территории Турции, в спешке покидают страну. Политическая обстановка накаляется, люди начинают беспокоиться, сообщают источники «Политики Сегодня».

«Многие туристы уезжают из страны из-за политической обстановки. Сильно ухудшилась интернет-связь. Некоторые предполагают, что это делают специально», — отметил источник.

По словам собеседников издания, даже в турецкой столице очень сложно поймать интернет-сигнал. Ситуация может обостриться — накануне Анкара открыла свои границы с Евросоюзом, из-за чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. Некоторые высокопоставленные чиновники советуют гостям покидать страну:

«В личном разговоре одному сотруднику it-компании такой совет дал турецкий чиновник. Он сказал: вам лучше уехать на время», — говорит источник «Политики Сегодня».

Ранее портал TourDom.ru сообщил, что продажи туристических пакетов в Турцию сильно сократились. Из-за обострения политической ситуации между Турцией и Россией некоторые люди аннулируют уже приобретенные путевки.