Коронавирус потребовал от России новых законов

Сообщения в российской прессе об очередном побеге пациента с подозрением на коронавирус снова подняли тему недобровольной госпитализации.

По данным СМИ, инцидент произошел 4 марта в больнице подмосковного Домодедово. Якобы мужчина по прилету из Италии почувствовал боль в горле и недомогание. Путешественника отправили под наблюдение. Он сбежал, но вскоре беглеца вернули. Впрочем, главврач больницы в Домодедове опроверг эту информацию.

Госпитализацию без согласия пациента российские законы позволяют. Они затрагивают только психические расстройства или туберкулез, но не распространяются на случаи заболевания коронавирусом.

Российские законы не готовы к новому вызову, заявил в минувший понедельник на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов.

«Дальше-то как можно человека понудить находиться определенный срок, 14 дней, в стационаре. Это на мой взгляд остается за рамками правового регулирования. Потому что в отношении туберкулеза и психиатрических заболеваний все прописано. <…> А в отношении коронавируса таких нет», — объяснил Горяинов на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Российские власти внесли коронавирус в список опасных заболеваний. Во многих городах открылись карантинные центры. Роспотребнадзор рекомендовал следить за чистотой рук и поверхностей, не есть продукты из общих упаковок или посуды, избегать поцелуев и рукопожатий, обрабатывать смартфоны и носить с собой дезинфецирующий гель.

Однако профилактические меры не решают проблему законодательства. Юристы задаются вопросом, как закон регулирует право врачей госпитализировать граждан без их согласия.

Характерен еще один недавний случай с Аллой Ильиной, которая сбежала из Боткинской больницы. Алла была в Китае, в январе ездила отдыхать на Хайнань. Вернувшись в Россию через месяц, женщина прошла обследование. Врачи не обнаружили признаков вируса. Но в ночь на 4 февраля Алле пришлось вызвать скорую помощь из-за внезапной боли в горле.

Девушку уговорили лечь в Боткинскую больницу на один день, однако позднее врачи сказали, что лежать придется две недели. Она сбежала 7 февраля. По словам девушки, охранник пытался задержать ее силой. За побег из-под карантина Алла получила штраф в 300 рублей из-за «невыполнения в срок законного предписания надзорного органа» по статье 19.5 КоАП.

Горяинов считает, что штрафами проблему не решить. Адвокат привел в пример австралийский сценарий, где семьи, которые регулярно ставят прививки, получают социальные выплаты от государства в качестве поощрения. Однако данные СМИ говорят об обратном: власти Австралии с 2017 года лишают семьи пособий в размере около 12 тысяч долларов США, если ребенок не привит.

Пока российские юристы спорят о несовершенстве законов, коронавирус пробрался уже в 72 страны. По всему миру заразились 92,8 тысячи человек, о чем свидетельствуют данные ВОЗ. Погибли от новой инфекции 3204 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России всего шесть заболевших: один в Москве, трое в Казани, один под Тюменью и один недалеко от Читы. Медики заявили, что в группу риска не входят подростки и молодые люди. Отследить распространение инфекции можно по онлайн-карте.

Справка

Статья 55 Конституции РФ позволяет, в частности ограничивать права и свободы граждан в целях защиты общества и государства, а именно их здоровья. Положение основного закона ссылается на федеральные законы «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» и «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Последний предусматривает, что больного госпитализируют без его согласия, направляют на психиатрическую экспертизу. Основываясь на заключении специалистов, суд определяет его судьбу. Поводом для недобровольной госпитализации может послужить опасность пациента для окружающих или для себя.

При этом в законе не прописано, что такое «психическое расстройство», а формулировку «непосредственная опасность для себя и окружающих» юристы склонны толковать по-разному. Зачастую врач принимает решения по своему усмотрению.

В отличие от психических расстройств, туберкулез имеет ярко выраженные признаки. В федеральном законе «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» прописано, что заключить больного туберкулезом в больницу на длительный срок может только суд. Это произойдет, если заразившийся осознанно уклоняется от лечения.