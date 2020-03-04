Новые фейки о распространении коронавируса выявила компания Group-IB

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, за прошедшие сутки выявила новые фейковые сообщения о распространении коронавируса, сообщили в пресс-службе компании.

«В профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Данные об аккакунтах, распространяющих искаженную информацию, передали правоохранителям. В компании добавили, что тесно сотрудничают с администрацией социальных сетей, в том числе с «ВКонтакте» и Facebook, чтобы оперативно удалять недостоверную информацию о распространении заболевания.

В феврале США обвинили РФ в том, что она якобы распространяет фейки о коронавирусе. В Госдепартаменте США заявили, что целая группа связанных в РФ аккаунтов якобы ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе, однако подтвердить эту информацию не смогли.