Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

 Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции

Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции
Новый состав правительства утвердили на Украине

Новый состав правительства утвердили на Украине

 Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку

Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку
Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

 На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА

На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА
Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

 Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции

Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции
Новый состав правительства утвердили на Украине

Новый состав правительства утвердили на Украине

 Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку

Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку
Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

 На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА

На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА
18:11   4 Марта 2020
Россия

Новые фейки о распространении коронавируса выявила компания Group-IB

Новые фейки о распространении коронавируса выявила компания Group-IB

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, за прошедшие сутки выявила новые фейковые сообщения о распространении коронавируса, сообщили в пресс-службе компании.

«В профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Данные об аккакунтах, распространяющих искаженную информацию, передали правоохранителям. В компании добавили, что тесно сотрудничают с администрацией социальных сетей, в том числе с «ВКонтакте» и Facebook, чтобы оперативно удалять недостоверную информацию о распространении заболевания.

В феврале США обвинили РФ в том, что она якобы распространяет фейки о коронавирусе. В Госдепартаменте США заявили, что целая группа связанных в РФ аккаунтов якобы ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе, однако подтвердить эту информацию не смогли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#кибербезопасность #кибератаки #фейки #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...