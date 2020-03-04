Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отправлен в отставку. Такое решение приняли депутаты Верховной рады.

Уход Гончарука повлечет роспуск правительства. Президент Владимир Зеленский должен предложить новую кандидатуру на должность главы кабинета министров.

Информация о том, что Гончарук уходит в отставку не раз появлялась в СМИ с начала 2020 года. Каждый раз сам Гончарук называл ее слухами.

Накануне после заседания фракции «Слуги народа» снова появились данные, что премьер написал заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду на следующий день.