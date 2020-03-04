Запад совершил серьезную ошибку с подделкой подписи Родченкова

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 3 марта приступил к рассмотрению апелляции, поданной российскими биатлонистками Ольгой Вилухиной, Яной Романовой и Ольгой Зайцевой. Спортсменки намерены обжаловать принятое в 2017 году решение о лишении их всех наград и пожизненной дисквалификации за якобы применение допинга.

Юрист Алексей Панич, представляющий в суде интересы биатлонисток, провел почерковедческую экспертизу, которая подтвердила фальсификацию документов, указавших на «вину» спортсменок. Как оказалось, поставленная под ними подпись экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова является ненастоящей. На требование суда разъяснить эту ситуацию Международный олимпийский комитет прислал новую бумагу за подписью Родченкова. В ней сказано, что ни одну из представленных бумаг бежавший из России специалист ранее не подписывал.

В интервью ИА «Красная весна» эксперт НАК, ветеран «Вымпела» Валерий Киселев заявил, что сегодня существует возможность подделать абсолютно любой документ. Однако не менее просто эта подделка вскрывается. Люди, работающие в этой области, в состоянии не только оценить достоверность бумаги, но и установить время, когда она была сделана.

Налицо – «банальное раздолбайство», считает специалист. Запад совершил серьезную ошибку, пойдя на такой шаг. В нынешней ситуации правильным решением стала бы организация встречи между Родченковым и российскими криминалистами, которые и установили бы правдивость его показаний при помощи детектора лжи.

«Но его же не дают, так же как и Скрипалей. Давайте официально, на суде с присутствием международных экспертов опросим их. Сразу все ответы будут у суда. Правда не очень нужна, нужен процесс сам по себе», – резюмировал Киселев.

Ранее факт вмешательства Родченкова в базу данных московской лаборатории подтвердил Следственный комитет России. Правоохранители обнаружили электронный след, который ведет в США и Германию.