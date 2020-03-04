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19:02   4 Марта 2020
Весь мир

Байден опередил Сандерса по числу делегатов после «супервторника»

Байден опередил Сандерса по числу делегатов после «супервторника»

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг приостановил участие в избирательной кампании в США из-за плохих результатов на праймериз в «супервторник» и поддержал Джо Байдена, сообщает The New York Times.

Как сообщает Нью-Йоркское издание, по итогам «супервторника» у Байдена будет 670 голосов делегатов против 589 у Берни Сандерса. Блумберг окажется на третьем месте с ожидаемыми 104 голосами.

В материале издания сообщается, что за Байдена голосуют преимущественно афроамериканцы. В штатах Вирджиния и Техас Байден получил от темнокожего населения 50 и 40 процентов соответственно, а в Алабаме Байден получил на 60 процентов больше голосов от афроамериканцев, чем его главный противник внутри партии Сандерс. В то же время Сандерс пользуется значительной поддержкой среди латиноамериканцев. Кроме того, предполагают журналисты The New York Times, сенатор от штата Массачуссетс Элизабет Уоррен покинет предвыборную гонку и ее сторонники также поддержат Сандерса.

Пример Блумберга, считает The New York Times, демонстрирует, что ни деньги, ни грамотная организация кампании не дают гарантий на успех.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #байден #сандерс #блумберг

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