Байден опередил Сандерса по числу делегатов после «супервторника»

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг приостановил участие в избирательной кампании в США из-за плохих результатов на праймериз в «супервторник» и поддержал Джо Байдена, сообщает The New York Times.

Как сообщает Нью-Йоркское издание, по итогам «супервторника» у Байдена будет 670 голосов делегатов против 589 у Берни Сандерса. Блумберг окажется на третьем месте с ожидаемыми 104 голосами.

В материале издания сообщается, что за Байдена голосуют преимущественно афроамериканцы. В штатах Вирджиния и Техас Байден получил от темнокожего населения 50 и 40 процентов соответственно, а в Алабаме Байден получил на 60 процентов больше голосов от афроамериканцев, чем его главный противник внутри партии Сандерс. В то же время Сандерс пользуется значительной поддержкой среди латиноамериканцев. Кроме того, предполагают журналисты The New York Times, сенатор от штата Массачуссетс Элизабет Уоррен покинет предвыборную гонку и ее сторонники также поддержат Сандерса.

Пример Блумберга, считает The New York Times, демонстрирует, что ни деньги, ни грамотная организация кампании не дают гарантий на успех.